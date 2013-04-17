Суд розгляне позбавлення мандата ще одного нардепа від «Батьківщини»

Горбатий просить скасувати визнання Юрія Одарченка народним депутатом від «Батьківщини», - зазначає Радіо Свобода.

Як і у випадку з позбавленням депутатського мандата Сергія Власенка, опозиціонера звинувачують у сумісництві. Позивач стверджує, нібито на момент обрання Юрій Одарченко також був членом керівництва одного з донецьких підприємств.

Приводом позбавлення в березні депутатських повноважень Сергія Власенка було поєднання ним обов’язків депутата і адвокатської діяльності.

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