Нардеп Одарченко вимагає покарати суддю, яка не залучила його до справи

Народний депутат Юрій Одарченко направив до Вищої кваліфікаційної комісії суддів скаргу, в якій вимагає притягнути суддю Окружного адміністративного суду Києва у справі щодо позбавлення його депутатського мандата до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», депутат вважає, що суддя Любов Маруліна діяла всупереч законодавству, не залучивши його як третю особу на стороні відповідача.

За словами депутата, суд був зобов’язаний залучити його до участі у справі за позовом громадянина Горбатого до ЦВК в якості третьої особи на стороні відповідача та повідомити про час та місце розгляду судової справи.

Натомість, наголосив Ю.Одарченко, інформація про існування даного позову стала відома йому випадково.

Крім того, Ю.Одарченко вважає, що суддя Л.Маруліна взагалі не мала права відкривати провадження у цій справі через її численні недоліки. Зокрема, через відсутність дати її підписання.

«У справі за позовом громадянина Горбатого до Центральної виборчої комісії щодо позбавлення мене депутатського мандату безпосередньо зачіпаються мої права. Але суд, в особі судді, чи то бажаючи втаємничити позов, чи то з якихось інших мотивацій, не попередив мене про позов та розгляд справи, як цього вимагає Кодекс адміністративного судочинства» - заявляє у скарзі Ю.Одарченко.

Він додав, що відповідно до ч. 2 статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо адміністративний суд під час прийняття позовної заяви встановить, що судове рішення у справі може вплинути на права, свободи чи інтереси осіб, які не є сторонами по справі, він залучає їх в якості третіх осіб.

«Суду не могло бути не зрозумілим, що питання, які ставилися у позовній заяві, прямо зачіпали мої права та інтереси», - доводить народний депутат, вимагаючи відповідальності для судді у справі.

Як повідомлялося, 17 квітня Окружним адміністративним судом Києва розглядатиметься позовна заява С.Горбатого до Центральної виборчої комісії з вимогою позбавити депутатського мандата народного депутата від «Батьківщини» Ю.Одарченка.

За словами Ю.Одарченка, у позові йдеться, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.

Як доказ до позовної заяви додається протокол загальних зборів ТОВ "Донецьк-Аква" про обрання Ю.Одарченка членом правління.

При цьому Ю.Одарченко наголосив: “Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура”.

Депутат також підкреслив, що він випадково дізнався про позов щодо позбавлення його депутатських повноважень. За словами Ю.Одарченка, це він побачив в реєстрі судових засідань, і на засідання суду 17 квітня у цій справі його не запрошено.