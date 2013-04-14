Опозиціонера звинувачують у сумісництві депутатства з посадою у неіснуючій фірмі

Народного депутат від фракції «Батьківщина» Юрія Одарченка хочуть позбавити депутатських повноважень за суміщення депутатства з посадою у неіснуючій фірмі.

Як пише видання Тиждень.ua, у відповідному позові фігурує ТОВ «Донецьк-аква», яке, згідно з даними державного інформаційно-ресурсного центру, було ліквідоване у 2009 році, тобто до складання народним депутатом присяги.

Видання нагадує, що «житель Донецька Сергій Горбатов, який вимагає від суду Окружного адміністративного суду Києва скасувати постанову Центрвиборчкому про визнання Ю.Одарченка народним депутатом (за законом, скасовувати такі рішення ЦВК може саме цей суд), стверджує, що після складення присяги він був членом правління донецького ТОВ «Донецьк-аква», отже – сумісником.

«Начебто у 2012 році Одарченко був введений до складу правління «Донецьк-Аква». Але найцікавіше те, що, згідно з даними державного інформаційно-ресурсного центру… це підприємство було ліквідоване ще у вересні 2009 року, тому жодних кадрових рішень, як і будь-якої іншої діяльності, очевидно, не могло в принципі», - відзначає Тиждень.ua.

Нагадаємо, 13 квітня народний депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко заявив, що Окружний адміністративний суд Києва має у впровадженні позов щодо позбавлення його депутатського мандату.

Ю.Одарченко вважає, що розгляд справи відбуватиметься у прискореному режимі. «Про це свідчить швидкість «роботи» судових органів, які, отримавши позов 1 квітня, виноситимуть рішення 17 числа цього ж місяця. Ю.Одарченко запевнив, що факт самого позову став відомий випадково, судові органи не ставили його до відома і не надсилали повістки», - повідомили у «Батьківщині».

Депутат зазначив, що ця справа була відкрита за позовом “фізичної особи на прізвище Горбатов до ЦВК з приводу того, що реєстрація мене як народного депутата була здійснена всупереч закону, тому що я на момент реєстрації був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю”.

За словами Ю.Одарченка, позивач як доказ додав до своєї заяви “протокол загальних зборів ТОВ “Донецьк Аква” про те, що мене обрали членом правління”.

Як повідомлялося, нещодавно за суміщення адвокатської і депутатської діяльності Вищий адміністративний суд України позбавив мандата народного депутата Сергія Власенка (”Батьківщина”), і за суміщення з підприємницькою діяльністю - Андрія Веревського (Партія регіонів).