Екс-радник Януковича: Дії влади приведуть до банкрутства країни

Економічна політика, що її проводить влада, свідчить про відмову від даних нею три роки тому обіцянок виборцям і приведе країну до банкрутства.

Про це на своїй сторінці в facebook написав колишній народний депутат України від Партії регіонів Валерій Коновалюк.

За його словами, він уже не є радником Президента і більш як рік не перебуває в Партії регіонів.

"Мені нема чого більше радити Віктору Януковичу... Усі мої численні звернення і документи про ситуацію в країні, про провальну і неефективну економічну політику, про відсутність реальних реформ, про масштаби корупції і зловживань, про низький рівень виконавчої влади і дисципліни і про багато-багато що.... Те, що відбувається сьогодні, (і про це я неодноразово попереджував), - це прямий шлях до кризи і банкрутства країни, це цілковита відмова від обіцянок і зобов'язань даних три роки тому і зрада тих, хто багато років надавав підтримку і вірив у розвиток і процвітання України!!!", - написав В.Коновалюк.

*** В.Коновалюк був народним депутатом третього, четвертого і шостого скликань ВР. Член Партії регіонів з 2000 року, член президії політради ПР з вересня 2008 року.