22 квітня 2013 року о 14:00 в Києві відбудеться Форум на тему: «Про наших «інших». Відверто про дискримінацію дітей та молоді з інвалідністю в Україні». Місце проведення: готельно-розважальний комплекс «Козацький стан» (Бориспільське шосе, 18 кілометр, станція метро «Бориспільська», конференц-зал «Європейський»).

Як протидіяти дискримінації дітей та молоді з інвалідністю у нашій країні? Як захистити права неповносправних громадян та привернути увагу суспільства до їхніх проблем? Як нам не стати чужими до проблем людей з особливими потребами?

Про це говоритимуть правозахисники, освітяни, психологи та представники громадських організацій під час тематичної зустрічі у рамках програми форуму, присвяченого проблемам дискримінації дітей та молоді з інвалідністю, функціональними обмеженнями та їхньої соціально – психологічної реабілітації у суспільстві. Участь у форумі підтвердили представники благодійних фондів «Запорука», «Заради щастя», «Благодійний фонд Олеся Довгого та Катерини Горіної» , представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Центру cоціально–психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва, Департаменту Української Федерації Карате «Карате для людей з інвалідністю», ВК «НАСТУП»,Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського міського центру зфізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Також у роботі форуму візьмуть участь скульптор Олег Пінчук, голова ВГО «Ефективний власник» Тетяна Монтян та інші.

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