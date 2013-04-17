Регіонал: Азаров буде прем’єром до 2015 року, це гарантовано

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", цитуєУкраїнська правда.

На запитання: "Коли Партія регіонів чи керівництво держави змінить голову уряду на більш молодого реформатора? Коли це буде? Це все буде зроблено руками опозиції, але з вашою допомогою?", депутат відповів: "Ні, я не думаю, що з нашою допомогою. Я впевнений, що Микола Янович працюватиме…"

"Вічного нічого не буває. Але буде працювати до 2015 року, до виборів президента. Це гарантовано, - додав Смітюх.

"Як би Партія регіонів була зацікавлена у відставці уряду, вона сама ініціювала б це питання. І воно було б результативним", - наголосив він.

"Але я вважаю, що, якщо повернутися до цієї ідеї відносно відставки уряду, на моє переконання, воно звучить вже не перший рік. Воно звучить з 2010 року. І завжди в нашій історії звучало у Верховній Раді, опозиційні сили вимагали зміни будь-якого прем’єра", - зазначив регіонал.

"У нас було 24 чи що прем’єри – проти всіх завжди стояло питання звільнити. Ми теж вимагали змінити, теж ставили недовіру. Це природно", - зізнався він.

"Але треба в кінці кінців нам всім зрозуміти, що якщо є можливість досягнути цього результату, то треба його ставити. Опозиція заздалегідь знає, що вони не досягнуть цього результату, тому що немає голосів. Але питання порушується", - сказав Смітюх.

Він також висловив впевненість, що незважаючи на свої заяви, Комуністична партія не підтримає відставку Кабміну.

"Не будуть голосувати комуністи за відставку уряду. Якщо Ви подивитися на весь час перебування комуністичної фракції у Верховній Раді, вони мають свої прагматичні далекоглядні плани. І цими планами вони керуються", - сказав депутат.

"Я з глибокою повагою до Вас відношуся, не надійтеся, що комуністи будуть голосувати, вони можуть висловлювати гасла, вимагати якісь дії, але йти на ті події, які пов’язані з відставкою уряду, вони не підуть на це. Я впевнений в цьому", - додав він.