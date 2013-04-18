Чернігівські комунальники збирали сміття у прапор України (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, вчора, 17 квітня, у соціальних мережах та місцевих Інтернет-виданнях були поширені фото, на яких працівники комунальних служб в Чернігові збирають сміття на полотнище схоже на Державний Прапор України.



Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державними символами) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Досудове розслідування доручено слідчому відділу Чернігівського МВ УМВС України в області. Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює прокуратура м. Чернігова. Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.