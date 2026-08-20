На навчаннях в Польщі війська НАТО ходять в штурм 'по-російськи', - Business Insider

Українські військові вчаться відбивати штурми "росіян", роль яких відіграють європейці.

Західні військові під час навчань у Польщі відпрацьовують проти українських військовослужбовців тактику, яку російські війська застосовують на фронті. Для цього використовують танки, бронемашини, безпілотники, мотоцикли та квадроцикли. Про це пише Business Insider.

Навчання проходять у межах міжнародної операції Legio на спеціально облаштованому полігоні Camp Jomsborg на сході Польщі. Ініціатором програми виступає Норвегія, а до підготовки українських військових залучені представники кількох західних країн.

Ключовою особливістю навчань є спеціально створений підрозділ умовного противника, який має відтворювати дії російських військ. За словами майора Джона, офіцера, відповідального за координацію навчань, його завдання полягає в тому, щоб "відтворювати те, як противник воює на передовій". Українські військові самі пояснюють інструкторам, як саме поводяться російські підрозділи на полі бою, щоб сценарії максимально відповідали реальності.

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Для створення відповідної обстановки використовують техніку, подібну до тієї, що є у російської армії. Польща надала, зокрема, танки Т-72 радянського походження, бойові машини піхоти БМП-1 та іншу бронетехніку. Крім того, умовний противник застосовує дрони, мотоцикли й квадроцикли. За словами Джона, це необхідно тому, що російські війська також використовують таку техніку.

Водночас масштабні механізовані наступи не є основним елементом сучасних бойових дій в Україні. Як розповідає автор публікації, танки та важка бронетехніка стали особливо вразливими через мінування й масове використання безпілотників. Попри це, російські війська продовжують проводити локальні механізовані атаки невеликими групами.

"Росіяни використовують невеликі механізовані підрозділи, намагаючись здійснювати прорив і так далі", – пояснив Джон. Саме тому українським військовим, попри зміну характеру війни, необхідно вміти протидіяти таким атакам.

Окрему увагу під час навчань приділяють мотоциклам та квадроциклам. Російські військові застосовують їх для швидких атак, оскільки така техніка дає змогу швидко переміщатися й ускладнює виявлення цілей. Водночас водії та пасажири залишаються значно менш захищеними від ударів безпілотників.

Командувач Task Force Legio бригадний генерал Атле Мольде зазначає, що умовний противник намагається діяти навіть ефективніше, ніж російські підрозділи, з якими українці можуть зіткнутися на фронті. Мета такого підходу – створити для військових складніші умови під час підготовки.

"Це старий військовий принцип. Важко у навчанні – легко в бою", – сказав Мольде.

За словами норвезьких інструкторів, полігон постійно адаптують до змін на фронті. Рельєф намагаються зробити схожим на український – рівнинним, відкритим і з окремими лісосмугами. Окопи на Camp Jomsborg будують українські військові або союзники за українськими інструкціями, після чого їх регулярно змінюють відповідно до досвіду бойових дій.

У публікації наголошується, що Legio не розглядають винятково як програму, в межах якої західні країни навчають Україну. Українські військові визначають, яких навичок потребують, а союзники додають власні доктрини, методи планування та військовий досвід. Водночас західні військові намагаються переймати українські бойові напрацювання.

За словами Джона, це має бути взаємний процес: західні армії навчають українців своїх підходів, а самі отримують уроки безпосередньо з досвіду війни. Окремо Норвегія використовує Camp Jomsborg як джерело інформації для власної військової підготовки, аналізуючи досвід українських військових та зміни на полі бою.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у квітні 2022 року українські гелікоптери Мі-24 здійснили сміливу операцію в російському Бєлгороді, знищивши склади та цистерни з паливом. Бригадний генерал Павло Бардаков назвав цей рейд "зухвалим туром", який довів здатність армійської авіації діяти в тилу ворога. Він додав, що подібних операцій було кілька, а після війни можна буде розкрити більше історій про героїчні дії українських льотчиків.

Також ми розповідали, що воїни 71-ї бригади ДШВ взяли у полон російського окупанта, який пройшов 28 км по газовій трубі, щоб потрапити на територію України. Полонений розповів, що йому розповідали про війну за американцями. Зрештою він здався українським військовим, які надали йому воду, їжу та цигарки.

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