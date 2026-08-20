Російський дрон приплив у Румунію: Бухарест звинуватив Москву у провокаціях

На його знищення піднімали два румунські винищувачі F-16.

Румунські військові знищили російський безпілотний катер у Чорному морі. Про це повідомив у Facebook президент Румунії Нікушор Дан.

Він подякував Збройним силам Румунії та пілотам двох румунських винищувачів F-16 за успішну операцію зі знищення морського безпілотника поблизу платформи Neptun Deep у Чорному морі.

За його словами, за обмежений час було зроблено все для того, щоб не постраждали люди, які працюють на платформі, а також було убезпечено критичну інфраструктуру від потенційної загрози.

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"Я рішуче засуджую ескалацію таких безвідповідальних дій з боку Російської Федерації. Ми й надалі зберігатимемо пильність разом із нашими союзниками по НАТО, щоб захистити себе та протидіяти таким провокаціям", - підкреслив Дан.

Міністерство національної оборони Румунії зазначило, що два літаки F-16 20 серпня знищили невеликий морський дрон, який перебував в економічній зоні Румунії, поблизу платформи, приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци.

"Один із літаків атакував ціль і відкрив вогонь з бортової гармати, ціль було знищено", - сказано в повідомленні .

Російські дрони в Румунії

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня, в Румунії, за кілька кілометрів від кордону з Україною, впав безпілотник, який до того деякий час летів над територією країни.

Міністерство національної оборони Румунії тоді повідомило, що падіння безпілотника було в районі Лункавіца, повіт Тулча. Це приблизно за п'ять кілометрів від кордону з Україною.

В міністерстві зазначали, що повітряна ціль не була виявлена системами радіолокаційного спостереження, оскільки вона летіла на дуже низькій висоті.

При цьому повідомлялося, що безпілотник розбився в лісистій місцевості. Її обстежувала команда Міністерства національної оборони за допомогою гелікоптера IAR PUMA 330 SOCAT. Падіння не спричинило жертв. Однак місцеві ЗМІ писали, що на місце виїжджали пожежні команди, оскільки там виникла пожежа.

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