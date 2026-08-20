'Залишилися шість м'яких авокадо': NYT розкрило нову проблему українців

Після ударів по електростанціях Росія взялася за склади українських супермаркетів.

Порожні полиці в магазинах стають новою проблемою для українців, яка виникла в результаті дій Російської Федерації. Про це у своєму матеріалі повідомляє The New York Times.

За словами авторів, цього тижня приховати порожні полиці у супермаркеті "Сільпо" в Києві було неможливо.

"Не було ні перловки, ні гречки, ні кіноа, ні рису. Також бракувало зеленої цибулі та салатного листя в упаковках, а з кінзи залишався лише один самотній, зів’ялий пучок", − описує ситуацію американське видання.

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Мешканці столиці зіткнулися з дефіцитом широкого асортименту основних продуктів харчування. Це сталося через удари російських балістичних ракет по критично важливих розподільчих центрах.

"Хотіла купити цукор, але подивилася − його немає. Там цілий відділ, який повністю порожній. Я навіть не пішла туди. Не хочу на це дивитися і засмучуватися", − розповіла 67-річна Ніна Киричук, яка робила покупки в "Сільпо".

5 серпня російські ракети влучили щонайменше у чотири склади однієї з компаній, що постачає товари для супермаркетів. Унаслідок удару було серйозно порушене постачання продуктів до кількох торговельних мереж. Найбільше наслідки відчули в столиці, однак вони також позначилися і на інших регіонах, зокрема на Запоріжжі.

20 серпня Росія знову завдала удару по продовольчих складах поблизу Києва. Удари відбуваються на тлі загального загострення повітряного протистояння: Україна нарощує свої удари по території РФ, а Москва користується тим, що українська протиповітряна оборона слабшає.

Протягом багатьох років заповнені українські супермаркети були символом того, як країна намагалася зберегти звичне життя, попри російські обстріли. Але протягом останнього тижня продуктові мережі визнали, що зіткнулися з дефіцитом. Запаси молочних продуктів, м’яса та свіжих овочів і фруктів скоротилися.

За даними The New York Times, в одному з невеликих магазинів Києва з продуктів лишилися тільки шість м’яких авокадо, а також залишки цибулі і часнику. В іншому магазині зникли рамен, паперові тарілки та пластикові столові прибори.

"Чи тільки я одна починаю панікувати через ці порожні полиці", − написала у соцмережах б’юті-інфлюенсерка, додавши, що купила останні чотири упаковки дитячого харчування в одному магазині після того, як в іншому нічого не знайшла.

Через російські удари страждають і домашні улюбленці. 56-річна Світлана Петричук переживає, що не зможе купити певний бренд корму для свого йоркширського тер’єра Лорда.

У продуктових мережах кажуть, що можуть повністю поповнити запаси до 24 серпня, Дня Незалежності. Українці у соцмережах жартують про повернення СРСР. Деякі старші покупці пам’ятають голодомори, які переживала Україна протягом своєї історії і запасаються консервами та основними продуктами, як цукор, макарони та борошно.

Дефіцит продуктів в Україні – останні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що ситуація у продуктових мережах залишається складною через удари росіян по розподільчих центрах, унаслідок яких було втрачено значні обсяги продукції. Водночас, за його словами, дефіциту товарів не спостерігається – у магазинах можуть виникати лише "тимчасові перебої з постачанням".

19 серпня голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що через наслідки російських атак у критичному становищі опинилися низка великих українських компаній, зокрема торговельні мережі "Сільпо" та АТБ. Гетманцев повідомив, що деякі підприємства перебувають на межі зупинки роботи.

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