Росія вдарила по складах 'Фора', Varus та відомого бренду косметики

Українців попередили про тимчасові перебої у постачанні деяких товарів.

Внаслідок атаки російських окупантів 20 серпня уражено склад торговельної мережі "Фора" під Борисполем, який працював всього тиждень, повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Сьогодні росія знову атакувала нашу логістику. Постраждав склад "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Цей склад ми почали використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на нашу логістичну інфраструктуру", – ідеться в дописі.

В мережі повідомляють, що люди не постраждали. "Фора" обіцяє продовжувати діяльність і перебудувати логістику поставок.

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Внаслідок ворожого ракетного удару також уражено складське приміщення логістичного партнера мережі Varus, розташоване у Борисполі, заявляють в компанії.

"Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Через це в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів", – попереджають в Varus.

Наразі в компанії оцінюють збитки, проте обіцяють продовжити роботу усіх магазинів у штатному режимі.

Через атаку країни-агресорки постраждав і склад офіційного представника французького косметичного бренду Yves Rocher в Україні. Статус замовлень поки під питанням, асортимент на полицях може бути обмежений.

"Склад, де ми зберігаємо продукцію, був суттєво пошкоджений. Наразі ми тимчасово припиняємо приймати онлайн-замовлення та працюємо над відновленням. Щодо вже оформлених замовлень – ми проінформуємо про статус після оцінки наслідків. Наші бутики продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений", – ідеться в повідомленні.

Дефіцит товарів в Україні – головні новини

19 серпня голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що низка великих компаній, зокрема продуктові мережі "Сільпо" та АТБ, знаходяться на межі зупинки.

20 серпня міністр агрополітики Тарас Висоцький повідомив, що після цілеспрямованих атак ворога ситуація в продуктових мережах дійсно складна. Проте дефіциту товарів немає – можливі лише короткострокові перебої з їхнім постачанням на полиці магазинів.

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