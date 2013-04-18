У «Батьківщині» назвали свою причину відставки Кириленка

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав представник фракції “Батьківщина” Олександр Турчинов, коментуючи інформацію про те, що В.Кириленко подав у відставку з посади заступника голови фракції «Батьківщина».



Він відзначив, що кожен депутат фракції може мати лише одну повноважну посаду.

“Тобто: або голови комітету, або заступника голови фракції. На жаль, відбувалися суміщення на цих посадах, і В’ячеслав, безумовно, залишається на посаді голови комітету, а на вакантну позицію заступника керівника фракції буде обрано іншу людину”, - сказав О.Турчинов і додав, що відповідне рішення фракція ухвалить найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, В.Кириленко написав у своєму Твіттері, що подав у відставку з посади заступника голови фракції «Батьківщина». Таке рішення він пояснив «забороною згадувати при виступах партію «За Україну!». «Всі «за українці» однозначно лишаються активними учасниками фракції «Батьківщина», але рішення фракції ми вважаємо маразматичним», - написав В.Кириленко. «Бо треба розширювати коло прихильників об'єднаної опозиції, а не сіяти напругу навіть серед тих, хто є», - додав він.