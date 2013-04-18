19 квітня 2013 р. о 15.30 в інформаційному агентстві «Укрінформ» відбудеться круглий стіл на тему «Референдум-онлайн – шлях до відкритого суспільства». У заході візьмуть участь експерти, громадсько-політичні діячі та представники органів місцевого самоврядування.

В рамках заходу запланована доповідь члена Римського клубу, члена Світової академії мистецтв та науки, члена Міжнародної академії менеджменту, доктора економіки університету Женеви, професора Богдана Гаврилишина.

На круглому столі обговорюватимуться перспективи розвитку інститутів прямої демократії, використання світового досвіду проведення референдумів (на прикладі Швейцарії), законодавчих можливостей народовладдя в Україні, застосування інтернет-технологій для впливу громадянського суспільства на ухвалення державних рішень.

Мета заходу – вироблення пропозицій для органів влади щодо налагодження державно-приватного партнерства та використання соціальних інновацій для підвищення ефективності державного управління.

Організатори заходу: швейцарський фонд «Скорочення ризиків» (Risk Reduction Foundation), ВГО «Громадянський Конституційний Конгрес».

Початок заходу 19 квітня 2013 р. о 15.30

Адреса: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»

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