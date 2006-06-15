В Україні шоколад витісняє інші солодощі

Виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, за січень-травень 2006 року зросло на 5,4% - до 112 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, у травні 2006 року було вироблено 22 тис. тонн шоколаду та інших продуктів, що містять какао, що на 8,3% більше, ніж у квітні 2006 року, і на 15,2% більше, ніж у травні 2005 року.

За даними Держкомстату, виробництво кондитерських виробів із цукру, включаючи білий шоколад, за січень-травень ц.р. знизилося на 27,2% - до 94,7 тис. тонн. При цьому в травні ц.р. було вироблено 19,7 тис. тонн кондитерських виробів, що на 20,9% нижче, порівняно з травнем 2005 року, і на 6,6% нижче за показник квітня 2006 року.

Довідка УНІАН. Виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, в 2005 році зросло на 16% - до 282 тис. тонн. Виробництво кондитерських виробів із цукру, включаючи білий шоколад, у 2005 році знизилося на 6,4% - до 288 тис. тонн.