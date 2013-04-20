Теракт у Бостоні: Путін і Обама домовляються про координацію спецслужб

Президент Росії Володимир Путін і Президент США Барак Обама висловлюють зацікавленість у нарощуванні координації спецслужб у боротьбі із міжнародним тероризмом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президентів двох країн.

«Глава російської держави ще раз висловив співчуття у зв'язку із терактом, що стався під час міжнародного марафону в Бостоні. Обидві сторони наголосили на зацікавленості у нарощуванні тісної координації російських і американських спецслужб у боротьбі із міжнародним тероризмом», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, два вибухи з інтервалом у 12 секунд прогриміли на фініші міжнародного марафону, який проходив у Бостоні 15 квітня. Загинули троє людей: громадянка Китаю і двоє американців, зокрема восьмирічна дитина. Число постраждалих сягнуло 183.

19 квітня поліція в Уотертауні затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибухів у Бостоні. Пізніше він помер у лікарні від численних кульових поранень. За даними ЗМІ, загиблий - Тамерлан Царнаєв, його 19-річному брату Джохару тоді вдалося втекти від поліції, операція з його розшуку тривала близько 15 годин. Передбачувані організатори теракту, за даними ЗМІ, вихідці з Росії.