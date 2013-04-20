МЗС контролює ситуацію з українцями, які потрапили в аварію в Росії

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Посольства України в Російській Федерації, 20 квітня ц.р. о 05.56 за місцевим часом на 361 км автотраси „Україна” сталася ДТП за участю мікроавтобуса „Мерседес-Спрінтер”, української реєстрації.

Унаслідок аварії постраждало восьмеро громадян України, сімох було госпіталізовано в обласну лікарню Брянська та одного в четверту міську лікарню з травмами легкої та середньої тяжкості.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі в МЗС України та Посольстві України в Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, на 361-му кілометрі автодороги "Україна" зіткнулися легковик "Опель-Зефіра" та мікроавтобус "Мерседес-Спрінтер". У результаті аварії водій та пасажир легкового авто від отриманих травм загинули на місці. За даними російських ЗМІ, причиною ДТП став виїзд автомобіля "Опель", в якому перебували двоє громадян Таджикистану, на зустрічну смугу.