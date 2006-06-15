Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пропонує Євросоюзу відмовитися від конфронтації і визнати, що в республіці "живе гордий і волелюбний народ, який ніколи не терпітиме диктату з якого б боку він не відбувався".

Про це, як передає РІА «Новости», О.ЛУКАШЕНКО заявив, приймаючи вірчі грамоти у глави представництва Європейської Комісії в Україні, Молдові і Білорусі Ієна БОУГА.

"На ваш один крок у напрямку до доброї співпраці з білоруської сторони ми зробимо два-три кроки в цьому ж напрямку", - завірив білоруський Президент. За його словами, якщо Європа дійсно хоче бачити Білорусь доброю і процвітаючою країною, то "ми йтимемо в цьому напрямку".

При цьому О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Мінськ "ніколи не терпітиме нецивілізованих випадів на адресу нашої держави". Президент також зазначив, що якщо говорити про цінності Євросоюзу, то Білорусь завжди була європейською державою, і загальнолюдські цінності, які проповідує ЄС, завжди були наріжним каменем білоруської політики.

У свою чергу представник Єврокомісії наголосив, що не може заперечувати той факт, що існують труднощі у відносинах між Білоруссю і ЄС. Проте він вважає, що пропозиції з відкриття в Мінську представництва Єврокомісії сприятиме розв’язанню труднощів. "Ми готові надати весь спектр можливостей перед Білоруссю, який передбачає політика добросусідства, але за умови, що Білорусь прийматиме і слідуватиме цінностям Євросоюзу", - наголосив І.БОУГ.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня 2006 року закликав європейські структури посилити тиск на режим Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА. У своїй резолюції європейські парламентарії жорстко засудили проведені 19 березня ц.р. президентські вибори в Білорусі і привітали рішення Єврокомісії занести О.ЛУКАШЕНКА до “чорного списку” осіб, яким не може бути надана віза. Європарламентарії також закликали до внесення до цього переліку «представників місцевої, регіональної і національної влади, які були задіяні в порушенні прав людини і політичних свобод в Білорусі під час і після виборчої кампанії».

Рада Євросоюзу на засіданні 10 квітня ухвалила відповідне рішення про обмеження в`їзду в європейські країни відносно О.ЛУКАШЕНКА і 30 білоруських урядовців.