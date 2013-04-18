Томенко: ПР шукає необхідну кількість депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами М.Томенка, вчорашнє голосування в парламенті показало, що ніякої більшості за участю Партії регіонів у Верховній Раді немає.

Він додав, що “вчора за принципові законопроекти, які просив Віктор Янукович та новий, так би мовити, месія та реформатор Арбузов підтримати, законопроект про статус і розширення повноважень Міністерства, як кажуть в народі, зборів з громадян і доходів для влади, жоден законопроект не набрав не те що 226, але навіть 200 голосів”.

Тому, як наголосив М.Томенко, фракція Партії регіонів сьогодні здійснює різні методи, щоб зібрати необхідну кількість депутатів для голосування за урядові законопроекти. “Метод був грошовий. Але ви знаєте, що депутати зараз бояться переходити і ціни зараз дуже високі за перехід, бо люди розуміють, що якщо вони стануть тушкою, то треба взяти стільки грошей, щоб вистачило до пенсії. Тому, можливо, це дорогий процес”, - зазначив М.Томенко.

У зв’язку з цим він не виключив, що фракція ПР найближчий час ініціюватиме зміни до Регламенту, щоб дозволити створювати депутатські групи чисельністю 15 осіб, а не 32, як передбачено сьогодні.

Він зазначив, що сьогодні в парламенті “є група олігархів позафракційних, яких можна завести в таку групу, наприклад, в групу «за щасливе життя українського народу в ХХІ столітті», і буде депутатська група з 15 осіб, котра в принципових питаннях, наприклад бюджет, уряд буде підголосовувати, але буде діяти самостійно”.

М.Томенко зазначив, що це будуть нібито і не тушки, бо вони не входитимуть у фракцію ПР, але допомагатимуть провладній більшості голосувати за принципові для влади питання.

М.Томенко допускає, що може бути створено в парламенті таких дві депутатських групи. «Наприклад, “За щасливе життя” і “За дуже щасливе життя”, які будуть підігравати владі для того, щоб послабити опозицію і забезпечити владі 226 голосів”, - сказав він.

М.Томенко зазначив, що фракції ПР потрібні ще такі групи і для того, щоб не домовлятися з комуністами, бо “ви знаєте, наші комуністи найдорожчі комуністи в світі - вони дорого коштують владі”.

“І комуністи дорогі, і тушки дорогі, тому, я думаю, що це дві причини, які спонукають працювати із системою нових депутатських груп. Тому я прогнозую, що найближчим часом будуть штурмуватися зміни до Регламенту, бо створити групу із 32 осіб є неможливим, а 15, я думаю, дасть можливість створити такі групи”, - наголосив М.Томенко.