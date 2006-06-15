Жовтяк переконаний, що виграє суд у Президента

Євген ЖОВТЯК, звільнений з посади голови Київської обласної державної адміністрації указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, переконаний, що виграє суд у глави держави про своє поновлення на цій посаді.

Як заявив Є.ЖОВТЯК в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, це переконання базується на тому, що не було підстав, передбачених законом, для його звільнення з посади. Крім того, наголошує він, його було звільнено під час перебування на лікарняному, що також є порушенням закону.

«Закон на моїй стороні, тому я переконаний, що виграю суд і буду поновлений на посаді. Я можу програти суд лише в тому випадку, якщо на суд продовжуватиметься тиск з боку Міністерства юстиції та криміналітету. Але якщо це станеться, я буду оскаржувати рішення українського суду в Європейському суді», - наголосив Є.ЖОВТЯК.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 9.00 в Києво-Святошинському районному суді Київської області (м. Київ, вул. Мельниченка, 1) відбудеться попереднє судове засідання у справі за позовом Є.ЖОВТЯКА до Президента України щодо визнання протизаконним Указу про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації, скасування Указу та поновлення на роботі.

6 червня Києво-Святошинський районний суд переніс попередній розгляд справи на 16 червня, мотивуючи це неявкою представників відповідача.

Суд також відхилив прохання представника позивача про розгляд клопотання щодо забезпечення адміністративного позову – про зупинення дії указу Президента України про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Представник позивача адвокат Сергій БОЙКО в інтерв’ю УНІАН заявив, що суд мав підстави і зобов’язаний був розглянути клопотання про забезпечення адміністративного позову. «Затягування процесу може призвести до того, що рішення суду про відновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді, навіть якщо воно буде прийняте, ніколи не буде виконано. Поки що посада голови Київської облдержадміністрації вакантна, але не виключено, що вона буде зайнята», - сказав С.БОЙКО.

Нагадаємо, 27 квітня уряд Юрія ЄХАНУРОВА вніс подання Президентові про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згоден з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня 2006 року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі названі не були. Крім того, в день появи указу Є.ЖОВТЯК перебував на лікарняному після хірургічної операції.

15 червня Кабінет Міністрів рекомендував Президенту України призначити позаштатного радника глави держави Віру УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської облдержадміністрації.