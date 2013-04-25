Луценко: Асоціація з ЄС важливіша для України, ніж Тимошенко

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що в пріоритеті для України підписання Угоди про асоціацію, яка означатиме великі шанси на звільнення колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як зазначає «Дзеркало тижня», посилаючись на Polskie Radio, Ю.Луценко звернувся із закликом до Європейського Союзу підписати Угоду про асоціацію з Україною.

За його словами, це єдина гарантія зберегти демократію Україні.

При цьому Європейський Союз чекає від України реформи судової і виборчої системи і припинення вибіркового правосуддя. Ця умова означає необхідність звільнити з в'язниці екс-прем'єра Ю.Тимошенко.

Проте, на думку Ю.Луценка, навіть якщо влада не зважиться на такий крок, Угода про асоціацію повинна бути підписана, тому що це важливіше за будь-яких осіб - чи Президента України Віктора Януковича, чи Ю.Тимошенко.

Ю.Луценко вважає, що встановлення асоціації України з ЄС означатиме великі шанси на звільнення колишнього прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, зокрема - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

8 квітня Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньон заявив, що вітає звільнення Ю.Луценка і закликав українську владу знайти швидке рішення справи Ю. Тимошенко.

Водночас, 19 квітня віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольські у своєму виступі на Київському форумі безпеки “Безпека в небезпечному світі” висловив думку, що для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україні недостатньо звільнення тільки Ю.Луценко.

19 квітня В.Янукович передав у комісію при Президентові України з питань помилування звернення жінок-депутатів Лілії Гриневич, Марії Матіос, Людмили Денисової, Олександри Кужель та Ірини Луценко з проханням помилувати екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко.

Комісія повинна розглянути це звернення і внести свої пропозиції главі держави.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС прийняла висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу в зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ у рамках Порядку денного асоціації.