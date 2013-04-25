США зробили попередження Україні за антисемітизм – експерти

Одними з найбільш проблемних в цьому відношенні країн названі Угорщина, Венесуела і Греція. Проте найгірше, на думку американських аналітиків, йдуть справи в Україні, де антисемітизм зафіксований в публічній риториці.

«Позицію офіційного Вашингтона щодо антисемітизму в Україні можна трактувати як недвозначний попереджувальний сигнал», – так прокоментував нещодавню доповідь Держдепу про збільшений рівень антисемітизму в Україні керівник програми моніторингу та аналізу ксенофобії Асоціації єврейських організацій і громад України, член Генеральної ради Євроазіатського єврейського конгресу В'ячеслав Ліхачов.

Він особливо відзначив факт, який викликав у Америки серйозну стурбованість, – «проходження до Верховної Ради праворадикальної партії «Свобода», яка винесла антисемітську риторику на парламентську і загальноукраїнську трибуну.

«На основі багаторічного досвіду моніторингу я можу досить впевнено стверджувати, що у сфері ксенофобії є прямий зв'язок між вербальною агресією і реальним насильством, – каже правозахисник. – Його можна констатувати і в цьому випадку: торік вперше із середини 2000-х в Україні було зафіксовано зростання кількості фізичних нападів на грунті антисемітизму».