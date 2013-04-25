Путін: Росія дасть гроші країнам СНД на закордонні паспорти

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент РФ Володимир Путін сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

«Для того щоб наші партнери мали можливість у прямому розумінні надрукувати паспорти, видати відповідні бланки, їм потрібен час. Такий обсяг роботи можна виконати тільки роки за півтора. Можна, звичайно, постаратися прискорити цей процес, але ми тоді не зможемо пред'явити якісь претензії нашим партнерам. А щоб все було цивілізовано, нам доведеться зі свого федерального бюджету надати їм допомогу на виготовлення цих паперів», - сказав В.Путін.

Він вважає, що Росії необхідно посилити порядок в'їзду на свою територію іноземців, перш за все, йдеться про громадян середньоазіатських країн.

Президент РФ пояснив, що в'їзд за закордонними паспортами запроваджується з 2015 року, а не раніше, оскільки багато мігрантів вже перебувають в Росії, і потрібен час для цивілізованого впровадження цих змін.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2012 року В.Путін в посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволений лише за закордонними паспортами.

При цьому В.Путін наголосив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП й надалі діятиме нинішній режим перетину кордону з максимально спрощеними правилами.

Того ж дня на той час керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин заявив, що можливе в майбутньому посилення режиму перетину кордону РФ ударить по простих громадянах України, перш за все, по ветеранах Великої Вітчизняної війни, яким складніше буде відвідувати місця бойової слави і зустрічатися з однополчанами.