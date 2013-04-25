28 квітня - 1 травня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці спорту. Виставка відкривається 28 квітня і працює до 1 травня (включно). Це - цікаве виставкова подія, можливість порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами до весняно-літнього тепла.



Виставки-ярмарки в Київському Палаці спорту давно і заслужено користуються популярністю у киян. Тут



є різноманітність вибору товарів жіночого, чоловічого та дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти усією родиною - ніхто не залишиться без обнови.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до моделей сучасних українських виробників.

Не забувають на виставці і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу українського, польського, турецького виробництва.

Ще є можливість придбати зі знижками шуби, дублянки, хутряні жилети, вироби з шкіри різних кольорів, фасонів і розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини.

На виставці представлена добротна і якісна сезонна взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь - розпродаж взуття із зимових колекцій та пропозиції з нових колекція для літа.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен охочий - такий великий і різноманітний вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Крім того, за численними проханнями киян, з 29 квітня розгорне свою роботу на відкритому майданчику перед Палацом Спорту «Зелений ярмарок». Ця відома у Києві виставка-продаж порадує дачників, різноманітними якісними товарами для любителів-садівників і городників. Насіння та саджанці, засоби захисту та догляду за рослинами, садово-городній інвентар та багато іншого представлено тут у широкому асортименті.

Перерахувати все, що представлено на виставці, дуже складно. І це гарантує можливість кожному знайти тут для себе щось необхідне - за смаком та за фінансовими можливостями. Відвідайте ярмарок і впевніться у цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/79

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