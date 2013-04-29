СБУ затримала податківця при отриманні хабара - той чинив опір

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, співробітники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність заступника начальника одного з відділів Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції ДПС в Донецькій області, який вимагав і одержав від керівника однієї з будівельних фірм хабар.

Податківець вимагав 7 тисяч доларів США за непритягнення приватного підприємця до відповідальності за неофіційне працевлаштування робітників на свою фірму.

У квітні співробітники СБУ затримали співробітника податкової «на гарячому» в його квартирі під час отримання всієї суми хабара. Під час затримання зловмисник чинив опір і намагався втекти від правоохоронців.

За матеріалами СБУ органами прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.