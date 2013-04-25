35% населення впевнені, що краще дати хабар (опитування)

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна, презентуючи результати соціологічного дослідження.

"У більшості своїй хабарі носили ініціативний характер. 35% нашого населення вважають, що легше дати хабар, це найбільш зручно. І поки такий умонастрій у нас буде - доти хабарі будуть брати", - повідомила соціолог.

Згідно з даними дослідження, протягом року при отриманні адміністративних послуг 76% населення не давали хабарі, а 13% відмовились відповідати на це запитання. Найбільше хабарів, як підкреслила І.Бекешкіна, давали у Центральному регіоні (14%, переважно за рахунок Києва та області), а найбільше відмов було у Східному регіоні - 20%.

Разом з тим, 35% населення впевнені, що для отримання якісної послуги краще дати хабар, при чому у порівнянні з 2009 роком ця цифра збільшилась на 13%. Ще 26% опитаних вважають, що хабарі - "це норма життя". Лише 19% відповіли, що "люди дають хабарі, тому що з них цього вимагають". На складність та заплутаність законодавства посилались 7% опитаних, а те, що хабарі потрібно давати за вдячність, вказали 4%.

Основними методами боротьби із корупцією населення України вважає каральні засоби. Так, звільнення з роботи без права обіймати посаду в органах влади за хабарі вказали 54% респондентів, при чому 46% бажають посилити кримінальну відповідальність за корупційні діяння.

На цю тему: 88% українців хочуть боротися з корупцією на референдумі

В цілому, як зазначила І.Бекешкіна, протягом року за отриманням адміністративних послуг до влади зверталась майже половина населення України - 47,5% опитаних, що значно більше ніж у 2009 році (35,9%). В оцінці якості надання адміністративних послуг думки населення України поділились: 33% дали задовільну оцінку, 32% - погану. Позитивно оцінюють якість надання адміністративних послуг лише 12% опитаних, інші не змогли відповісти на питання. Найбільше позитивних оцінок якості адмінпослуг були у західному регіоні - 18%, а негативних у південному - 37%.

Дослідження проводилось з 5 по 13 березня Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". Опитування проводилось у 109 населених пунктах країни у всіх областях України та Автономній Республіці Крим. Було опитано 2037 респондентів старше 18 років. Ймовірна похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.