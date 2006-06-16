БЮТ заявляє, що в нова влада вже має дисидентів
Перший заарештований вчора
Блок Юлії Тимошенко вважає сьогоднішнє затримання міліцією депутата Київської міської ради, генерального директора видавництва „Такі справи” Олександра ДАНИЛОВА “яскравим свідченням рецидивів кучмізму, відродження в Україні брутальних репресивно-каральних методів проти політичних опонентів”. Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.
Автори документа зазначають, що на О.ДАНИЛОВА, члена фракції БЮТ у Київраді, протягом кількох років полював “режим КУЧМИ” виключно за те, що видавництво під час виборчої кампанії 2002 року надрукувало агітаційні матеріали для опозиційних сил. Цькування і переслідування з боку тодішньої влади змусили його отримати політичний притулок в Литовській республіці. Європейський суд визнав незаконними відкриті проти О.ДАНИЛОВА справи. Він повернувся в Україну після перемоги Помаранчевої революції.
У заяві наголошується, що Блок Юлії Тимошенко вважає О.ДАНИЛОВА першим дисидентом нової влади.
“За сфабрикованими 4 роки тому абсурдними звинуваченнями його затримали в найгірших традиціях кучмівсько-азарівської репресивної машини”, - йдеться у документі. Зокрема, міліція заборонила народним депутатам БЮТ зустрітися з О.ДАНИЛОВИМ та не допустила їх у приміщення Солом’янської податкової адміністрації, де він утримувався. Крім того, міліція не допустила до нього адвоката.
БЮТ вимагає негайного звільнення О.ДАНИЛОВА з-під варти і відкритого розгляду його справи у суді.
Автори документа також нагадують про нещодавні напади на БЮТівців у регіонах: “вбито депутатів від БЮТ у Ніжині, розстріляно депутата БЮТ Запорізької міської ради, вчинено напад та скалічено нашого колегу у Броварах”.
БЮТ звертає увагу на те, що всі кримінальні злочини проти представників блоку здійснено саме в той момент, коли БЮТ намагався сформувати в Україні чесну і відповідальну владу. “І тепер, коли спадкоємці КУЧМИ, які фізично знищували своїх політичних опонентів, знову повертаються до влади, єднаючись з чинними можновладцями, абсолютно зрозумілим є те, хто і за яким сценарієм влаштовує терор проти членів БЮТ”, - наголошується у заяві.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДАНИЛОВА було затримано у приміщенні Солом`янської податкової міліції Києва, куди він прийшов, аби владнати вчорашній інцидент. 14 червня податківці прийшли у видавництво з наміром затримати О.ДАНИЛОВА і доправити його до суду, який нібито мав розглянути запобіжний захід відносно нього.
За інформацією прес-служби “Таких справ”, О.ДАНИЛОВ на початку травня ц.р. був оголошений Солом`янською податковою міліцією у розшук, хоча ні від кого не ховався, він перебуває у Києві і виконує свої функції керівника „Таких справ” і депутата столичної міськради.
Як наголосили у прес-службі видавництва, такі дії податківців суперечать рішенню Міжнародного центру вирішення інвестиційних спорів, який постановив призупинити судові провадження щодо „Таких справ” в Україні на період розгляду ним позову до Держави Україна з боку литовського інвестора „Таких справ” ЗАТ „Tokios Tokeles”.
Конфлікт між "Такими справами" і Державою Україна розпочався після того, як у 2002 році видавництво надрукувало агітаційні матеріали для тодішньої опозиції. ДПА України безпідставно назвала "Такі справи" учасником протиправних дій і звинуватила у “відмиванні брудних грошей”.