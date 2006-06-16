БЮТ заявляє, що в нова влада вже має дисидентів

Блок Юлії Тимошенко вважає сьогоднішнє затримання міліцією депутата Київської міської ради, генерального директора видавництва „Такі справи” Олександра ДАНИЛОВА “яскравим свідченням рецидивів кучмізму, відродження в Україні брутальних репресивно-каральних методів проти політичних опонентів”. Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

Автори документа зазначають, що на О.ДАНИЛОВА, члена фракції БЮТ у Київраді, протягом кількох років полював “режим КУЧМИ” виключно за те, що видавництво під час виборчої кампанії 2002 року надрукувало агітаційні матеріали для опозиційних сил. Цькування і переслідування з боку тодішньої влади змусили його отримати політичний притулок в Литовській республіці. Європейський суд визнав незаконними відкриті проти О.ДАНИЛОВА справи. Він повернувся в Україну після перемоги Помаранчевої революції.

У заяві наголошується, що Блок Юлії Тимошенко вважає О.ДАНИЛОВА першим дисидентом нової влади.

“За сфабрикованими 4 роки тому абсурдними звинуваченнями його затримали в найгірших традиціях кучмівсько-азарівської репресивної машини”, - йдеться у документі. Зокрема, міліція заборонила народним депутатам БЮТ зустрітися з О.ДАНИЛОВИМ та не допустила їх у приміщення Солом’янської податкової адміністрації, де він утримувався. Крім того, міліція не допустила до нього адвоката.

БЮТ вимагає негайного звільнення О.ДАНИЛОВА з-під варти і відкритого розгляду його справи у суді.

Автори документа також нагадують про нещодавні напади на БЮТівців у регіонах: “вбито депутатів від БЮТ у Ніжині, розстріляно депутата БЮТ Запорізької міської ради, вчинено напад та скалічено нашого колегу у Броварах”.

БЮТ звертає увагу на те, що всі кримінальні злочини проти представників блоку здійснено саме в той момент, коли БЮТ намагався сформувати в Україні чесну і відповідальну владу. “І тепер, коли спадкоємці КУЧМИ, які фізично знищували своїх політичних опонентів, знову повертаються до влади, єднаючись з чинними можновладцями, абсолютно зрозумілим є те, хто і за яким сценарієм влаштовує терор проти членів БЮТ”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДАНИЛОВА було затримано у приміщенні Солом`янської податкової міліції Києва, куди він прийшов, аби владнати вчорашній інцидент. 14 червня податківці прийшли у видавництво з наміром затримати О.ДАНИЛОВА і доправити його до суду, який нібито мав розглянути запобіжний захід відносно нього.

За інформацією прес-служби “Таких справ”, О.ДАНИЛОВ на початку травня ц.р. був оголошений Солом`янською податковою міліцією у розшук, хоча ні від кого не ховався, він перебуває у Києві і виконує свої функції керівника „Таких справ” і депутата столичної міськради.

Як наголосили у прес-службі видавництва, такі дії податківців суперечать рішенню Міжнародного центру вирішення інвестиційних спорів, який постановив призупинити судові провадження щодо „Таких справ” в Україні на період розгляду ним позову до Держави Україна з боку литовського інвестора „Таких справ” ЗАТ „Tokios Tokeles”.

Конфлікт між "Такими справами" і Державою Україна розпочався після того, як у 2002 році видавництво надрукувало агітаційні матеріали для тодішньої опозиції. ДПА України безпідставно назвала "Такі справи" учасником протиправних дій і звинуватила у “відмиванні брудних грошей”.