ЄС зачиняє двері для нових членів

Європейський Союз зможе приймати нових членів (після вступу Болгарії та Румунії) лише наприкінці нинішнього десятиліття і лише у випадку, що у 2008 році вдасться досягти консенсусу щодо Конституції ЄС.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, такого висновку дійшли глави-держав Євросоюзу учора ввечері після закінчення першого дня самміту ЄС.

Розбіжності позицій європейських лідерів стосовно того, що далі робити із проектом Конституції ЄС, виявилися більш кардинальними, ніж передбачалося. Після тривалої дискусії глави держав Євросоюзу вирішили подовжити паузу “обмірковування” до другої половини 2007 року. Тоді Німеччина, яка буде головувати в об’єднанні, має провести аналіз документа. А ще через рік – у 2008-му, коли головуватиме Франція, його спробують затвердити. Після цього знадобиться ще рік-півтора на ратифікацію документа. І лише тоді, якщо основний закон схвалять усі країни і він набуде чинності, можна буде продовжувати процес розширення ЄС. Адже нинішні угоди ЄС передбачають приєднання до Євросоюзу лише Болгарії та Румунії. Без нової законодавчої бази вступ до ЄС Хорватії, Туреччини, балканських країн та країн Східної Європи є неможливим. Окрім цього, буде проведено аналіз щодо того, скільки ще нових членів ЄС здатний прийняти.

Як відомо, Конституцію ЄС схвалили 16 держав-членів Євросоюзу, однак більшість жителів Франції та Нідерландів на референдумах у 2005 році не підтримали цей документ.