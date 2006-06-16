Біля Ялти активізувалися зсуви

У Криму внаслідок сильних дощів у районі смт. Лівадія (автомобільна дорога «Гончарне – Ялта» на Південному березі Криму) активізувалися зсуви, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За словами начальника Ялтинського міськуправління МНС Юрія ГУБІНА, ця дорога є територіальною дорогою місцевого значення.

У зв`язку з провалами, що утворилися, і розривами дорожнього полотна повністю перервано рух на ділянках 17-го і 22-го кілометрів, дана дорога закрита. На 51-у км автодороги в районі санаторію «Прикордонник» смт. Лівадія рух здійснюється по одній смузі проїжджої частини.

На думку Ю.ГУБІНА, зсув міг активізуватися через земляні роботи, які проводилися нижче від автодороги при будівництві житлового будинку.

Внаслідок активізації зсувних процесів на ділянці автодороги «Гончарне – Ялта» (51-й км) створилася аварійно-небезпечна обстановка, неможлива доставка вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Лівадію, а також під загрозою зриву опинилося проведення щорічного чемпіонату України з авторалі.

На даний час силами Ялтинського ДЕУ всі аварійно-небезпечні ділянки автодороги позначені заборонними знаками і захищені. Рух на цих ділянках заборонений. На місці події працюють фахівці Ялтинського міського управління МНС, співробітники Ялтинського ДЕУ. Термін виконання робіт з інженерного захисту аварійно-небезпечних ділянок дороги залежить від термінів виділення коштів, орієнтовно це близько 800 тис. грн.

Створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, до складу якого ввійшли фахівці МНС, служби автомобільних доріг в АРК, керівники місцевих органів влади.

Всього ж, за даними МНС, на території Великої Ялти знаходиться понад 500 зсувів. «Грунт повзе то там, то тут, поки що заподіюючи тільки більш менш дрібні неприємності, але, за словами фахівців, до надзвичайних ситуацій – рукою подати: достатньо лише додаткового обводнення грунту або невеликого сейсмічного коливання», – зазначили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.