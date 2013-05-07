Кличко і Каплін вимагають відкрити кримінальну справу проти Азарова

Народні депутати Сергій Каплін та Віталій Кличко звернулися до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою відкрити кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Миколи Азарова через інцидент із силовим видаленням Капліна із засідання Кабінету міністрів 27 березня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Капліна.

За словами Капліна, «Міністерство внутрішніх справ, яке утримують платники податків, щорічно витрачаючи 16 млрд грн, ігнорує Конституцію України і закони, які покликані забезпечити справедливість та законність в Україні. МВС фактично «кришує» Азарова. Зокрема, не була прийнята заява двох народних депутатів – Кличка та Капліна щодо неправомірних дій Азарова на засіданні уряду. Разом з тим, МВС прийняло до провадження заяву «урядової сторони» – міністра Кабінету міністрів Олени Лукаш».

«Це приклад подвійних стандартів: злочинне обслуговування уряду поряд з переслідуванням опозиції», – заявив Каплін і додав, що його видалення із засідання уряду, яке було пов’язане із питаннями боротьби зі стихією, було «тим більш злочинним, враховуючи те, що вже зараз маємо серйозні підтоплення у Черкаській та Чернігівській областях».

Каплін вимагає відкрити кримінальне провадження проти Азарова і викликати прем’єра на допит як підозрюваного у скоєнні злочину, а як свідків – себе і двох народних депутатів від ВО «Свобода».

Каплін наголошує, що чинний Кримінальний кодекс України, а саме - ст. 344 ч. 2 передбачає: «Незаконний вплив у будь-якій формі на … народного депутата України … з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень - ... Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».

Як повідомляв УНІАН, 27 березня на засіданні Кабміну Капліна, який прийшов донести позицію партії «УДАР» з приводу «снігового колапсу в Україні», за вказівкою Азарова охоронці видалили із зали засідання.

Каплін та лідер «УДАРу» Кличко звернулися до прокуратури з вимогою притягнути прем’єра до відповідальності за перешкоджання діяльності народного депутата.

За інформацією «УДАРу», прокуратура Києва відмовила у порушенні справи, тому що не виявила порушень вимог чинного законодавства з боку Азарова.

Разом з тим, до правоохоронних органів звернулася міністр Кабміну Лукаш - з письмовим зверненням щодо підозри у самоуправстві з боку Капліна.

Наприкінці квітня Капліна викликали на допит до Печерського райуправління ГУ МВС України у м. Києві у справі щодо самоуправства депутата на засіданні уряду.