Віце-прем'єр: покращення якості доріг вимагатиме щорічно до 40 млрд вливань

Поліпшення якості доріг вимагає збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, представляючи на засіданні уряду Концепцію стратегії розвитку автодорожнього господарства, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

«Необхідне реформування системи «Укравтодору» має супроводжуватися збільшенням фінансування робіт з утримання, ремонту і будівництва доріг з передбачених на цей рік 16,9 млрд грн до 40 млрд грн на рік», - сказав Вілкул.

При цьому віце-прем'єр відзначив, що реформа системи дорожнього господарства передбачає розмежування функцій із замовлення, контролю і виконання дорожніх робіт. «Неефективно, коли планування, функції замовника, контроль і часто виконання робіт зосереджені в одному відомстві. Потрібна нова система», - підкреслив Вілкул, заявивши, що представлена ним Концепція стратегії розвитку автодорожнього господарства у цьому сенсі відповідає кращим практикам Європейського союзу у цій сфері.

Як випливає із запропонованої концепції, функції стратегічного планування вирішено закріпити за Міністерством інфраструктури, функцію контролю якості доріг – за Державною транспортною інспекцією (Укртрансінспекцією), а «Укравтодор» виступить переважно як замовник робіт доріг державного значення, яких в Україні 52 тис. км.

Дороги місцевого значення, яких у країні 117,7 тис. км, запропоновано передати у відання голів облдержадміністрацій, щоб персоніфікувати відповідальність за якість доріг в області.

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював зміну державного управління автодорожньою галуззю за допомогою, насамперед, розподілу функції проектування будівництва і прийому в експлуатацію автомобільних доріг. «Монополія «Укравтодору» у цій сфері неприпустима», - сказав глава уряду.

Крім того, виступаючи на засіданні Ради регіонів при Президенті України 21 березня Азаров заявив, що для ремонту близько 170 тис. км доріг Україні буде потрібно 500 млрд грн.