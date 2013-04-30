Вілкул з дружиною мають на рахунках більше 33 мільйонів (декларація)

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул задекларував 928,8 тис. грн доходів за 2012 рік.

Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» (№81 від 30 квітня 2013 року).

У загальній структурі доходу заробітна плата, інші виплати і винагороди становили 122,5 тис. грн, дивіденди і відсотки — 804,8 тис. грн, подарунки, призи, виграші — 1511 грн.

Загальна сума сукупного доходу сім'ї (дружини і дочки) становила 2,2 млн. грн, зокрема заробітна плата, інші виплати і винагороди — 583,8 тис. грн, дивіденди і відсотки — 1,5 млн. грн, дохід від відчуження нерухомого майна — 145 тис. грн.

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На банківських рахунках віце-прем'єр-міністра знаходиться 3,9 млн. грн, зокрема вкладених у 2012 році — 758,5 тис. грн, на рахунках членів сім'ї — 29,5 млн. грн.

У власності, оренді або на іншому праві користування О.Вілкула є легковий автомобіль Chevrolet/Express 2008 року випуску, членів сім'ї — легковий автомобіль Volksvagen/Multivan 2011 року випуску. Члени сім'ї О.Вілкула мають квартиру площею 62,1 кв.м.

На утримання майна в 2012 році члени сім'ї О.Вілкула витратили 24,1 тис. грн.