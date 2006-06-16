Проходить зустріч учасників помаранчевої коаліції
10:30, 16 червня 2006Політика
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Ініціатива належала НУ
У ці хвилини відбувається зустріч лідерів Соціалістичної партії України, Блоку Юлії Тимошенко та «Нашої України» щодо створення помаранчевої коаліції.
Цю інформацію агентству УНІАН підтвердила керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ.
За її словами, зустріч відбувається з ініціативи їхнього блоку. Водночас, вона не уточнила, де саме проходить ця зустріч, що розпочалася о 9.30.
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