Опора: замість роботи в комітетах нардепи продовжують святкувати

Народні депутати 7 та 8 травня замість роботи у комітетах обрали відпочинок.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні громадянської мережі «Опора».

Зокрема, як підкреслюють в «Опорі», відповідно до календарного плану роботи Верховної Ради України, 7 та 8 травня депутати мали б працювати в комітетах, комісіях та депутатських фракціях. Цей період є підготовчим до пленарних засідань, які відбудуться з 14 по 17 травня. Однак у графіку роботи парламентських комітетів Верховної Ради, де зазвичай оприлюднюється порядок денний засідань, інформація про будь-яку діяльність депутатів у комітетах 7 та 8 травня відсутня, констатують в мережі.

«Опора» вирішила з’ясувати, чи працюють депутати у комітетах і чому вони не оприлюднили порядок своєї діяльності. Одним із стандартів парламентаризму є прогнозованість його процедур, що передбачає відповідність задекларованих планів фактичній діяльності народних обранців. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» передбачає, що вони будують свою роботу на принципах плановості. Таким чином, непроведення засідань у визначені для цього дні суперечить профільному законодавству, зазначається в повідомленні.

Згідно зі ст. 9 Закону «Про комітети Верховної Ради України», комітети інформують громадськість про свою діяльність на сайті ВР, в глобальній мережі Інтернет, у газеті «Голос України» та інших засобах масової інформації. Відтак, «Опора» звернулася до інформаційного управління Апарату ВР, яке відповідальне за оприлюднення інформації про роботу парламенту. Працівники підрозділу розповіли, що жоден комітет не просив розмістити інформацію про засідання 7 чи 8 травня на сайті Верховної Ради. Не оприлюднено цих даних і на офіційних сторінках комітетів в Інтернеті та у газеті «Голос України». Насамкінець «Опора» звернулася до народних обранців та працівників секретаріатів комітетів, які підтвердили, що засідання не відбуваються, а більшість депутатів продовжують святкувати, повідомили у громадянській мережі.

При цьому «Опора» звертає увагу, що це не вперше депутати порушують план роботи ВР. Зокрема, минулого місяця, у період з 22 по 26 квітня, засідання провели лише 3 із 29 комітетів Верховної Ради, зазначається в повідомленні.