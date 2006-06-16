Переговори продовжаться в суботу

Трійка учасників переговорів щодо створення помаранчевої коаліції продовжить консультації у суботу, 17 червня о 12.00.

Як повідомив в інтерв`ю журналістам представник «Нашої України» Юрій ЄХАНУРОВ, «домовились домовлятися». Він порадив запитати про підсумки сьогоднішніх переговорів у представників СПУ і БЮТ. «Зараз у них спитайте, це ж політика», - сказав він.

У свою чергу лідер СПУ Олександр МОРОЗ сказав, що була узгоджена ціла низка питань, які є предметом узгодження. «На мій погляд, ми просунулись частково, а завтра продовжимо цю роботу, але сказати, що все вже вирішено не можна і чи вирішено взагалі ще теж не можна, оскільки консультації з боку «Нашої України», як вони самі заявили, з Партією регіонів продовжуються. Може вони знайдуть більш компромісний варіант», - сказав О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що переговори тривають і про результати можна буде говорити за декілька днів.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалась його заява з парламентської трибуни про відмову від посади спікера в обмін на пропорційний поділ всієї вертикалі посад в державі, він сказав: «моя пропозиція прозвучала на сесії, ми від неї не відмовляємось, або пропорційні принципи відповідно до того, про що заявив президент – на основі підсумків виборів, або ми користуємось політичними домовленостями. Оскільки президент виступає за принципи, я вважаю, ми повинні керуватись принципами (пропорційного розподілу – УНІАН)». Відповідаючи на запитання, чи була ця пропозиція сприйнята «Нашою Україною», О.МОРОЗ зазначив, що про це треба запитувати у «Нашої України».