Розинська каже, що її погрожували «порізати» просто в Окружному адмінсуді Києва

Як повідомила УНІАН Розинська, інцидент трапився сьогодні в будівлі адмінсуду, куди вона разом з чоловіком, який є довіреною особою кандидата на посаду мера міста Васильків Валерія Поповича, прибули на судове засідання з розгляду заяви на відмову тервиборчкому Василькова зареєструвати вказану особу кандидатом.

Як розповіла Розинська, перед судовим засіданням п’ятеро невідомих осіб всіляко ображали її, Мельниченка, адвоката Миколу Неділька та Поповича. На вимогу назвати себе особи відповіли відмовою, більше того, як зазначила Розинська, ці люди навіть відмовились надати документи, які посвідчують особу на вимогу охорони суду. Проте, невідомі заявляли, що вони є журналістами васильківських ЗМІ.

“Виникає питання, яким чином ці особи взагалі змогли пройти у будівлю суду, якщо всім відомо, що без пред’явлення будь-якого посвідчення, що ідентифікує особу, потрапити туди неможливо”, - зауважила Розинська.

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“Більше того, один із них, в якому ми впізнали васильківського журналіста Андрія Саламатова, звертаючись для мене, заявив, “якщо треба буде, ми тебе поріжемо, щоб менше говорила”, - сказала Розинська.

“Після цих погроз я дійсно злякалася, особливо, коли помітила, що в одного з невідомих людей, у якого на обличчі були темні окуляри та насунута на очі бейсболка, в руках був згорток з якимось предметом”, - сказала Розинська, додавши, що, враховуючи перебіг подій, нею був викликаний наряд міліції, в присутності якого вона, Мельниченко та інші особи, які були разом з ними, написали відповідні заяви.

“Побачивши, що справа набирає дещо інших, ніж очікувалось, обертів невідомі особи залишили будівлю суду. Завтра я надам міліції відеозапис, який проводили під час вказаного інциденту”, - наголосила Розинська.