Депутат вимагає покарання для судді, який заарештував Тимошенко

Звернення вимагає порушити проти судді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва дисциплінарну справу та дисциплінарне провадження у зв'язку із встановленням факту порушення ним присяги судді.

Відповідний проект постанови було зареєстровано у ВР сьогодні. При цьому текст документа поки що відсутній.

Водночас, Аваков розмістив текст відповідного звернення на своїй сторінці у Facebook. У ньому пропонується порушити відносно Кірєєва дисциплінарну справу та здійснити дисциплінарне провадження.

Крім того, пропонується подати до Вищої ради юстиції матеріали дисциплінарної справи для вирішення питання щодо направлення ВРЮ Президенту України подання про звільнення Кірєєва за порушення ним присяги судді.

У зверненні, зокрема, зазначається, що 5 серпня 2011 року Кірєєв під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, виніс постанову про зміну їй запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

«При винесенні даної постанови суддя Кірєєв Р.В. проявив неналежне ставлення до своїх службових обов’язків, встановлених чинним законодавством України, порушив принципи об'єктивності, безсторонності, неупередженості правосуддя, та виніс незаконне рішення, яке призвело до порушення параграфу 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - йдеться у зверненні.

На цю тему: У справі Тимошенко ЄСПЛ побачив порушення двох статей Конвенції з прав людини

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені конвенцією.

Коментуючи рішення ЄСПЛ, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що суд не встановив політичних мотивів її арешту. «Європейський суд визнав, що сам факт того, що Тимошенко була політичним діячем, не доводить її політичне переслідування», - сказав Пшонка.