Київська влада видаватиме безкоштовне житло

Київська влада має намір у самому найближчому майбутньому приступити до будівництва соціального житла. Про це в інтерв`ю газеті «Сегодня» розповів заступник голови Київської міської ради – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, соціальне житло видаватимуть безплатно, але без передачі права власності.

«Квартири перебуватимуть у власності міської громади. Користуватися цим житлом зможуть молоді сім`ї. Одержуєте квартиру – живете в ній, поступово накопичуєте на нову, якщо не можете взяти кредит. Можливо, це буде не суперкомфортне житло, але там буде все, що потрібне людині або молодій сім`ї. Платіть символічну оренду, збираючи гроші для покупки власної квартири. Потім, через декілька років, ви накопичили потрібну кількість коштів і купуєте власну квартиру, а ця – переходить іншій сім`ї. Це нормальна схема, яка працює в багатьох країнах світу», – цитує О.ДОВГОГО прес-служба Київської міськради.