Тимошенко неправильно зрозуміла Безсмертного

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не пропонував Блоку Юлії Тимошенко увійти до широкої коаліції з Партією регіонів, а лише проінформував про хід переговорів «Нашої України» з цією політичною силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомила керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО “як завжди в певній гарячності” перекрутила суть слів Р.БЕЗСМЕРТНОГО. Т.МОКРІДІ підкреслила, що інформування трійки про консультації з Партією регіонів не можна розцінювати як пропозицію Р.БЕЗСМЕРТНОГО до Ю.ТИМОШЕНКО увійти до так званої широкої коаліції.

За її словами, насправді Р.БЕЗСМЕРТНИЙ проінформував учасників переговорів по створенню демократичної коаліції про консультації «Нашої України» з Партією регіонів. В ході зустрічі Р.БЕЗСМЕРТНИЙ розповів про те, що сьогодні переговори в рамках трійки і консультації в рамках двійки засвідчили, що програми всіх чотирьох політичних сил співпадають, і розбіжності є лише по трьох пунктах: статус мови, членство у НАТО і ЕЄП. На його переконання, таке співпадіння програм наводить на думку про теоретичну можливість широкої коаліції, як це відбулось у Німеччині.

Відповідаючи на запитання журналістів, з чим пов’язана сьогоднішня заява Ю.ТИМОШЕНКО, Т.МОКРІДІ відповіла: «У нас теж виникає питання, чому щодня своїми гарячими заявами Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН) системно валить коаліцію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після перегорів по створенню демократичної коаліції Ю.ТИМОШЕНКО заявила. що блок «Наша Україна» запропонував Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичній партії України увійти в широку коаліцію з Партією регіонів, але БЮТ категорично відмовся.