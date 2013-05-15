Адвокат про можливість покарання суддів: Влада не може відрубати сук, на якому сидить

Такі судді як Родіон Кіреєв чи Сергій Вовк за нинішньої влади, в принципі, не можуть бути притягнені хоча б до дисциплінарної відповідальності попри визнання неправомірними їх рішення щодо арешту Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Про це в ефірі «5 каналу» заявив адвокат Андрій Федур.

«Цього не може бути в принципі. Влада не може відрубати сук, на якому вона сидить. Сьогодні таких суддів можна тільки підвищувати, нагороджувати і так далі, тому що інші повинні бачити, що, якщо вони будуть діяти свавільно, а ми можемо говорити про те, що в цьому випадку було свавільне рішення про незаконне позбавлення волі, тому що є рішення Європейського суду. І тут питання не в створенні слідчої комісії у парламенті, не про те, що який має бути застосований механізм притягнення до відповідальності, тут ситуація є дуже складною. По-перше – влада, в принципі, не може допустити притягнення цих осіб до відповідальності, бо завтра вже нікого не буде на їхньому боці, тобто підтримувати їх бажання, тому цього не буде і бути не може в принципі поки влада є такою», - заявив Федур.

«Механізм притягнення судді до відповідальності передбачений чинним законодавством. Дійсно, потрібно знати, що у відповідності до Конституції України, законів України, рішення про звільнення судді з посади, наприклад – за порушення присяги, приймає саме парламент, якщо це суддя обраний безстроково, якщо суддя обраний на 5 років, таке рішення приймає орган, що його призначив, тобто Президент України. Для того, щоб парламент міг винести це питання – для цього потрібне рішення Вищої ради юстиції, без такого рішення це питання взагалі не може бути до порядку денного. Тому, притягнення таких суддів до відповідальность, сьогодні, в принципі, неможливим», - наголосив він.