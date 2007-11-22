У Секретаріаті Президента вирішили не сердитися на уряд

У Секретаріаті Президента України не вважають великим негативом те, що уряд раніше Національного банку України змінив прогнозні макропоказники на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник керівника Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК журналістам у середу.

«Урядом було заявлено, що ті макропоказники, які стосуються НБУ, з Нацбанком узгоджені. Те, що уряд прийняв їх трошки раніше, ну, не дуже добре, але трагедії я в цьому не бачу», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомлялося, Рада Національного банку України 22 листопада розгляне питання про внесення корективів до "Основ грошово-кредитної політики на 2008 рік". Як раніше заявляв голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, змінено прогнозні макропоказники на 2008 рік.

*** Кабінет Міністрів України 21 листопада вніс зміни до поданого до Верховної Ради законопроекту «Про Державний бюджет на 2008 рік». Зокрема, пропонується встановити прогнозне зростання ВВП у 2008 році на рівні 6,8% (попередній прогноз 7,2%). При цьому прогнозується, що номінальний показник ВВП у 2008 році становитиме 889,4 млрд. грн. (раніше прогнозувалося 810,1 млрд. грн.).

Прогнозується, що інфляція за підсумками 2008 року становитиме 9,6% (раніше прогнозувалося 6,8%).

Зараз залишається у силі прийнята за основу Радою НБУ 11 вересня редакція Основ грошово-кредитної політики на 2008 рік з наступними макроекономічними прогнозами: середньорічний курс гривні - 4,95-5,25 гривень за 1 долар США, зростання грошової маси - 25-31%, інфляція - 6,8%.