У Секретаріаті Президента вирішили не сердитися на уряд
За зміну прогнозних макропоказників
|Олександр ШЛАПАК
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник керівника Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК журналістам у середу.
«Урядом було заявлено, що ті макропоказники, які стосуються НБУ, з Нацбанком узгоджені. Те, що уряд прийняв їх трошки раніше, ну, не дуже добре, але трагедії я в цьому не бачу», - сказав О.ШЛАПАК.
Як повідомлялося, Рада Національного банку України 22 листопада розгляне питання про внесення корективів до "Основ грошово-кредитної політики на 2008 рік". Як раніше заявляв голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, змінено прогнозні макропоказники на 2008 рік.
*** Кабінет Міністрів України 21 листопада вніс зміни до поданого до Верховної Ради законопроекту «Про Державний бюджет на 2008 рік». Зокрема, пропонується встановити прогнозне зростання ВВП у 2008 році на рівні 6,8% (попередній прогноз 7,2%). При цьому прогнозується, що номінальний показник ВВП у 2008 році становитиме 889,4 млрд. грн. (раніше прогнозувалося 810,1 млрд. грн.).
Прогнозується, що інфляція за підсумками 2008 року становитиме 9,6% (раніше прогнозувалося 6,8%).
Зараз залишається у силі прийнята за основу Радою НБУ 11 вересня редакція Основ грошово-кредитної політики на 2008 рік з наступними макроекономічними прогнозами: середньорічний курс гривні - 4,95-5,25 гривень за 1 долар США, зростання грошової маси - 25-31%, інфляція - 6,8%.