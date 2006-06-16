Порошенко і Зварич приїхали в офіс Януковича

Партія регіонів та блок «Наша Україна» в ці хвилини проводять консультації щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, до офісу Партії регіонів приїхали представники «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО та Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомив журналістам член фракції Партії регіонів Володимир РИБАК, з боку Партії регіонів в переговорах беруть участь керівники партії, зокрема, Віктор ЯНУКОВИЧ, Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА та інші.

За його словами, зараз обговорюється можливість «зближення позицій». «Сьогодні зустрічаємось на нашій території, завтра – на їхній», - додав він.

В.РИБАК також зауважив, що результат переговорів буде видно у вівторок.