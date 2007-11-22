Польові командири Майдану наполягають на демократичній коаліції

Польові командири Майдану - Юрій ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола ТОМЕНКО та Володимир ФІЛЕНКО наголошують, що зроблять все для формування демократичної коаліції.

Відповідний маніфест сьогодні на прес-конференції в УНІАН зачитав В.ФІЛЕНКО.

На переконання польових командирів, сьогодні, у третю річницю Майдану, у переддень формування нової влади, політики діляться на тих, хто сповідує відповідальність перед людьми, і тих, хто “звично плете кабінетні інтриги та зради, розглядаючи народ як одноразовий електорат”.

“Нашу позицію визначив Майдан. Ми будемо робити все, аби політики якнайскоріше виконали волю народу і - подобається їм це чи ні - сформували демократичну коаліцію задля проведення швидких й ефективних реформ, задля реалізації європейського вибору України. Тобто, робити те, за що втретє після 2004 року проголосувала більшість українців і що наші політичні сили обіцяли виборцям”, - наголосив В.ФІЛЕНКО.

Польові командири переконані, що тих, хто спробує «підправити» демократичний вибір народу, чекає доля їхніх попередників, оскільки суспільство не буде заручником приватних інтересів окремих, навіть дуже впливових осіб.

“Безумовно, у країні має існувати сильна опозиція. Опозиція – це не еміграція, це демократичний елемент контролю за владою. Намагання штучно об`єднати полярні політичні сили, прикриваючись гаслами національної єдності, є не що інше, як змова присутніх у парламенті політичних еліт проти власного народу. Мета цієї змови – продовження безконтрольного і безкарного перерозподілу національного багатства між собою. Майже рівний електоральний поділ суспільства дехто розглядає як розкол країни. Ми ж вважаємо це ключовим запобіжником проти порушень демократії і узурпації влади. Головне, щоб метою і влади, і опозиції було зміцнення держави і покращення життя людей”, підкреслюється в маніфесті.

Автори документу переконані, що Майдан не вирішив усіх проблем країни, але Майдан став переломним моментом новітньої історії українського народу.

У документі наголошується, що в листопаді 2004 року мільйонам людей вдалось захистити свободу – священне право людей обирати собі владу.

В.ФІЛЕНКО додав, що Майдан усім дав надію, що Україна швидко увійде у коло провідних країн світу, але вже скоро завищені сподівання принесли великі розчарування, суспільство не отримало всього того, що хотіло.

“Країна отримала свободу і демократію, але не отримала ні справедливості, ні процвітаючої економіки. Майдан виявився необхідною, але ще не достатньою умовою досягнення добробуту людей”, - зауважив він.

Водночас, автори маніфесту вважають, що песимізм у суспільстві виник не через низький рівень життя, а головним чином, через невідповідність гасел Майдану і дій окремих політиків Майдану.

Водночас, вони переконані, що Майдан був перемогою, оскільки народ виявився послідовним, він ще раз підтвердив свій демократичний вибір.

“Тому, якщо б сьогодні нас запитали: чи вийшли б ми у 2004-му на Майдан, якби знали про все, що сталося після цього, ми відповідаємо: однозначно б вийшли і закликали людей зробити те саме. Прийде час, Україна матиме ще багато перемог і поразок. Але саме Майдан залишиться для вільних людей відліком нової вільної країни, де все залежить тільки від її громадян”, - переконані польові командири.