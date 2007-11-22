У БЮТ сумніваються, що коаліція буде завтра

БЮТ уже завтра буде готовий надати апарату Верховної Ради усі необхідні підписи своїх депутатів для створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він висловив сподівання, що вже саме із завтрашнього дня розпочнеться формування коаліції між БЮТ та блоком «Наша Україна – Народна самооборона». «Наша фракція у повному складі готова передати підписи і протоколи щодо формування коаліції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він висловив сумнів, що про створення коаліції буде оголошено у п’ятницю, 23 листопада. Він пояснив, що це може не вийти із суто технічних причин.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що згідно з регламентом ВР, парламент працює у п’ятницю до 14.00. За цей час, наголосив він, потрібно буде сформувати тимчасову президію ВР, лічильну комісію, прийняти постанову про висвітлення роботи парламенту. «Тому суто технічно можуть не встигнути оголосити з трибуни про створення коаліції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також висловив сподівання, що усі представники НУ-НС не зрадять своїх виборців і виконають обіцянку про створення коаліції з БЮТ.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що проблема, яка виникла з непідписанням угоди трьома представниками НУ-НС, є суто технічною, оскільки «вони не знайшли ручки у кишені» (йдеться про Івана ПЛЮЩА, Ігоря КРІЛЯ та Василя ПЕТЬОВКУ – УНІАН). «Але я думаю, що секретаріат Верховної Ради забезпечить усіх ручками, депутатськими листами і бланками», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, якщо деякі депутати від НУ-НС все ж таки не поставлять свої підписи під коаліційною угодою, то це означатиме, що вони відмовляються від своїх передвиборних обіцянок і «починають роботу новоствореної Верховної Ради зі зради своїх виборців».