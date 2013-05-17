Мінфін Німеччини: Зростання держборгу України не відповідає стандартам ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам і представникам органів влади України заявила представник директорату фіскальної політики та економічних відносин Міністерства фінансів Німеччини Ельке Бауманн в рамках другого Українського фінансового діалогу з питань модернізації системи управління державними фінансами відповідно до стандартів Європейського Союзу.

«В Україні за останні 5 років зросло співвідношення держборгу до ВВП, і, відповідно до наших очікувань, це співвідношення буде рости і далі з причини високого рівня бюджетного дефіциту. У ЄС це вже не відповідало б встановленим критеріям, і ви повинні знизити дефіцит бюджету до рівня менше 3% ВВП у найближчі 2 роки, а також досягти стабільності або навіть профіциту бюджету в середньостроковій перспективі», - сказала Бауманн. За її словами, встановлені в ЄС обмеження бюджетного дефіциту в 3% і державного боргу в 60% ВВП є здійсненними.

Представник Мінфіну Німеччини зазначила, що бюджет держави повинен базуватися на макроекономічних прогнозах. «В Україні є консенсус-прогноз (експертний прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів та провідних економічних інститутів Національної академії наук - УНІАН), але держбюджет складається без урахування цих прогнозів, а також без урахування прогнозів ЄБРР та інших міжнародних організацій», - додала вона.

Як заявила в рамках дискусії директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук, Україна повинна слідувати правилам ЄС, але виходячи з реальних можливостей. За її словами, стратегія управління держборгом передбачає обмеження його рівня до 30-31% ВВП у середньостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за січень-березень 2013 склав 4,523 млрд грн, у той час як за січень-березень 2012 року профіцит держбюджету становив 978,5 млн грн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за березень 2013 зросла на 1,3%, з початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд долл (538,852 млрд грн в гривневому еквіваленті).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП) і граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн (30-31% ВВП) .

Світовий банк прогнозує зростання держборгу України до кінця року до 40,1% ВВП. Опитані УНІАН експерти прогнозують за підсумками поточного року дефіцит зведеного бюджету понад 53 млрд грн, або близько 4% ВВП, рівень держборгу понад 590 млрд грн, або на рівні 36-40% ВВП.