Томбінські радить Україні скористатися «політичною динамікою поточного року»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на святкуванні Дня Європи в Києві.

“Україна могла б багато отримати, скориставшись політичною динамікою поточного року”, - сказав Томбінські.

За його словами, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не є самоціллю.

“Вона дійсно відкриє нову главу у відносинах між Україною і ЄС, однак при цьому ще й значно розширить можливості України формувати майбутнє континенту разом з іншими європейськими державами”, - сказав Томбінські.

За його словами, для того, щоб це сталося, необхідні зусилля не лише українського уряду, в центрі уваги Європейського Союзу, як політичного проекту, стоять громадяни. Тому, на переконання Томбінського, великий проєвропейський громадянський рух в Україні може ефективно підтримати політичну діяльність і зробити європейський вибір вже цього року.

У свою чергу міністр закордонних справ України Леонід Кожара у своєму виступі зазначив, що незабаром набуде чинності угода про полегшення візового режиму з Європейським Союзом, і набагато більше українців зможуть відвідувати європейські країни.

“Ми сподіваємося, що остання візова стіна з країнами Шенгенської зони буде подолана, і кожен українець зможе вільно подорожувати”, - сказав він.

Кожара також наголосив, що Україна завжди була європейською державою.

“Цей рік буде для нас надзвичайно важливим. Цього року ми очікуємо на підписання Угоди про асоціацію з ЄС”, - сказав він.

Разом з тим голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зауважив, що День Європи у Києві святкується вже 11-й рік поспіль. Він нагадав, що в економіку столиці організаціями і підприємствами країн Європейського Союзу інвестовано близько 20 млрд доларів.

“Це тільки початок, попереду є великі проекти, взаємовигідні для нашої подальшої співпраці”, - сказав Попов.

Він висловив переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу.