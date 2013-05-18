Міліція заявляє, що опитує побитих «спортсменами» журналістів (фото)

Слідчо-оперативна група опитує журналістку “5 каналу” Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента газети “Комерсант” Владислава Соделя, яких сьогодні після акції протесту “Вставай, Україно!” побили невідомі неподалік від будівлі столичного главку міліції.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.

У ВЗГ зазначили, що наразі збираються покази потерпілих, а також не виключили, що за фактом інциденту буде відкрито відповідне кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, журналістку "5 каналу" Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя побили невідомі молодики. Содель повідомив, що інцидент стався біля будівлі головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській.

За його словами, він і Сніцарчук знімали побиття "свободівців" невідомими людьми спортивної статури.

"На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

За його словами, чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.

Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.

За словами Соделя, міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх