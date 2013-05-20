Кабмін нарешті передасть ВР на ратифікацію угоду з Кіпром

Відповідне розпорядження КМУ (№302 від 15 травня т.г.) розміщено на сайті уряду.

«Подати на ратифікацію Верховною Радою Конвенцію між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і Протокол до неї, підписані 8 листопада 2012 в м. Нікосії», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2012 року Кабінет міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи, згідно якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні. Нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року.

Міністерство фінансів України відмовилося оприлюднитии текст Конвенції до ратифікації документа Верховною Радою.