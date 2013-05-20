Яценюк вимагає, щоб Янукович оцінив «провокації партії влади»
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вимагає від Президента України Віктора Януковича реакції на факти побиття людей під час акцій 18 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.
За словами Яценюка, у зв’язку з тими “провокаціями зі сторони партії влади, які відбулися в суботу, Україна не те що в ЄС не прийде, Україна стане ще більш ізольованою, ніж деякі країни колишнього Радянського Союзу”.
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“Ми вимагаємо від Віктора Януковича, як від глави Української держави, його персональної президентської реакції на те, що відбувається в Україні”, - наголосив Яценюк.
Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок запропонував вже завтра заслухати керівників силових структур щодо подій 18 травня в Києві, де проходила акція “Вставай, Україно!” та антифашистська акція.