Яценюк вимагає, щоб Янукович оцінив «провокації партії влади»

12:22, 20 травня 2013
Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вимагає від Президента України Віктора Януковича реакції на факти побиття людей під час акцій 18 травня.

Яценюк вимагає реакції Януковича на конфлікти 18 Травня / Фото Влада Соделя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

За словами Яценюка, у зв’язку з тими “провокаціями зі сторони партії влади, які відбулися в суботу, Україна не те що в ЄС не прийде, Україна стане ще більш ізольованою, ніж деякі країни колишнього Радянського Союзу”.

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“Ми вимагаємо від Віктора Януковича, як від глави Української держави, його персональної президентської реакції на те, що відбувається в Україні”, - наголосив Яценюк.

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок запропонував вже завтра заслухати керівників силових структур щодо подій 18 травня в Києві, де проходила акція “Вставай, Україно!” та антифашистська акція.

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