Рибак повідомив, що ПР почекає з приватизацією ГТС і перевиборами

Законопроекти щодо приватизації української газотранспортної системи та перевиборів у проблемних округах можуть бути внесені на розгляд Верховної Ради лише після узгодження керівниками усіх фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після Погоджувальної ради парламенту сказав голова Верховної Ради Володимир Рибак, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ми зняли ці два питання”, - підкреслив спікер.

Крім того, на запитання щодо тематики Години уряду в п’ятницю, 24 травня, Рибак зазначив, що поки не може сказати, які саме питання буде винесено, зважаючи на події 18 травня. Тому визначатися з цим депутати будуть у робочому порядку, додав Рибак.

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Проте він зауважив, що після Години запитань до уряду буде розглянуто окреме питання про виконання бюджету 2012 року.

“Нам треба резолюцію прийняти по формуванню бюджету на 2014 рік”, - додав Рибак.

Крім того, відповідаючи на запитання, коли саме Президент все ж виступить у ВР зі Щорічним посланням, Рибак зазначив, що таке послання готується, проте дату виступу назвати поки що не може.