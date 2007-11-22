В Києві розгорнули найбільший Державний прапор України (фоторепортаж)

Представники “Молодіжного Союзу Наша Україна” розгорнули в Києві на Софійській площі найбільший в світі Державний прапор України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", акція присвячена Дню Свободи.

За словами лідера “Молодіжного Союзу Наша Україна” Степана БАРНИ, “недаремно наш прапор розгорнутий саме сьогодні, в День Свободи”. Він підкреслив, що таким чином було відзначено "листопадові події, які відбулися 2004 року на Майдані, коли народилася демократія”.

Акцію супроводжувало виконання Державного гімну України, а завершилася вона пуском у небо повітряних кульок помаранчевого кольору.

Фото Сергія Світлицького/ УНІАН