В Києві розгорнули найбільший Державний прапор України (фоторепортаж)
17:30, 22 листопада 2007Політика
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Акція на Софійській площі
Представники “Молодіжного Союзу Наша Україна” розгорнули в Києві на Софійській площі найбільший в світі Державний прапор України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", акція присвячена Дню Свободи.
За словами лідера “Молодіжного Союзу Наша Україна” Степана БАРНИ, “недаремно наш прапор розгорнутий саме сьогодні, в День Свободи”. Він підкреслив, що таким чином було відзначено "листопадові події, які відбулися 2004 року на Майдані, коли народилася демократія”.
Акцію супроводжувало виконання Державного гімну України, а завершилася вона пуском у небо повітряних кульок помаранчевого кольору.
Фото Сергія Світлицького/ УНІАН
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